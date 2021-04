HDE „Hilfen aufstocken“

Angesichts des anhaltenden Lockdowns für große Teile des Einzelhandels hat der Handelsverband Deutschland (HDE) eine Aufstockung der Hilfen für die Branche gefordert. Ohne weitere Hilfen würden vielen Einzelhändler „die Krise wirtschaftlich nicht überleben“, schrieb HDE-Präsident Josef Santkjohanser in einem Brief an Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). Gerade größere Handelsketten erhielten bislang keinen adäquaten Ausgleich für die erlittenen Schäden.