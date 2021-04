Gleichzeitig durchbrach die Gesamtzahl der App-Downloads im vergangenen Jahr die Marke vom über 12 Millionen Downloads, während allein in 2020 mehr als 125 Millionen Mal mit Hilfe der App eingekauft wurde.

Mit dem Umsatz wächst auch das Bring-Team: So verantwortet Nadine Müller als neuer Head of Sales Switzerland jetzt sämtliche Vertriebsaktivitäten in der Schweiz und soll mit ihrer langjährigen Agentur-, Media- und Marketingerfahrung die Kunden- und Agenturbeziehungen von Bring in der Schweiz auf- und ausbauen sowie Werbeprodukte weiterentwickeln. Gleichzeitig wird Davide Falzone (Foto), bislang Country Manager Deutschland, ab sofort als Commercial Director die globalen Umsatzziele, das Werbegeschäft sowie die Entwicklung und Umsetzung der Business-Strategien von Bring verantworten.