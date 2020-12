Globus: Neuer Onlineshop

Globus arbeitet künftig gemeinsam mit dem E-Commerce-Software-Anbieter Spryker an der Umsetzung seines Online-Abholservices. Mit der neuen Zusammenarbeit soll das Click&Collect-Angebot, das in Kooperation mit dem inzwischen insolventen Online-Start-Up Get Now gestartet war, weiter betrieben werden.

Anzeige

„Mit der Insolvenz von Get Now mussten wir sehr kurzfristig einen neuen Partner für unseren Abholservice finden“, sagt Daniel Richter, Leiter Multichannel Globus SB-Warenhaus. „Gemeinsam mit Spryker und KPS haben wir in den vergangen zwei Wochen unter Hochdruck an einer neuen Software-Lösung gearbeitet und freuen uns, dass wir einen neuen Online-Shop auf die Beine stellen konnten.“ Anfang des Jahres war Globus mit seinem Online-Abholservice gestartet. Inzwischen bieten ihn vier Märkte an. Der neue Shop von Spryker wird nun zunächst im Globus Köln-Marsdorf getestet.