Handelsakademie: Abschluss für Handelsfachwirte

Nach der Einschreibung werden die beruflichen Qualifikationen der Teilnehmenden mit 120 ECTS für das dreijährige Bachelor-Programm anerkannt, so dass direkt in das dritte Jahr eingestiegen werden kann. Abschluss ist der Bachelor of Science in Business Management mit einer Spezialisierung in Retail Management / Handelsmanagement. Teilnehmen können an diesem Programm Handelsfachwirte oder Führungskräfte mit mehrjähriger Berufserfahrung.

Das Programm dauert ein Jahr und erfolgt berufsbegleitend über Online-Module und mit 14 Präsenztagen. Diese finden in den Räumlichkeiten der Handelsakademie Kassel in der Regel an Wochenenden statt. Alle Vorlesungen und Prüfungen finden in Deutsch statt. Das Programm endet mit der Präsentation der Bachelorarbeit.

Triagon ist eine in Malta akkreditierte und staatlich anerkannte Hochschule mit universitärem Status. Triagon darf Bachelor, Master und Doktoratsprogramme anbieten (EQR Levels 6, 7 und 8). Die Abschlüsse sind innerhalb der EU voll anerkannt und können ohne Einschränkungen geführt werden. Sie sind grundsätzlich anschlussfähig im Europäischen Bildungssystem (z. B. Master). Das nächste Bachelor-Programm startet am 10./11.04.2021. Am 28. Januar 2021 wird es um 17 Uhr eine Video-Info-Veranstaltung geben. Hierzu ist eine Anmeldung erforderlich unter handelsakademie@bz24.de.