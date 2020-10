LP-Fleischwettbewerbe: Einsendeschluss verlängert

Anzeige

Neuer Einsendeschluss für den Thekenwettbewerb Fleisch-Star ist der 6. November 2020. Wieso der zusätzliche Monat möglich ist? Wir verschieben auch den Fleisch-Kongress im nächsten Jahr von Februar auf den 21. April 2021 – in der Hoffnung, dass die Corona-Infektionszahlen bis dahin weniger das beherrschende Thema sind.

Neuer Einsendeschluss für den Nachwuchswettbewerb Fleisch-Star-Talent: 16. Oktober 2020. Die Auswahltage finden am 2. und 3. Dezember in der Food-Akademie, Neuwied, statt. Bewerben können sich Auszubildende im letzten Lehrjahr, entweder in der Kategorie Produktion (zum Beispiel Fachverkäufer, fleischaffine Frischespezialisten) oder Produktion (Metzger). Die Auswahltage finden unter einem strengen Hygienekonzept statt.

Bei Fragen sprechen Sie gern Heidrun Mittler an: heidrun.mittler@lp-verlag.de.