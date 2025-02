LP-Branchenevent in Bildern - Die besten Momente des Fleischkongresses 2025

Beim 33. Deutsche Fleischkongress auf dem Petersberg in Königswinter haben sich rund 300 Branchenexperten zum Austausch, Netzwerken und Feiern getroffen. Wir haben die Highlichts des Treffens im Grandhotel für Sie festgehalten in einer exklusiven Bildergalerie zum Download.

Am 19. Februar 2025 fand der 33. Deutsche Fleischkongress auf dem Petersberg in Königswinter statt. Mit rund 300 Teilnehmern bot die Veranstaltung eine ideale Plattform zum Netzwerken und zum Austausch über aktuelle Themen der Fleischbranche. Insbesondere die feierliche Verleihung der Fleisch-Stars und die „Lange Nacht der Deutschen Fleischwirtschaft“ am Abend waren Höhepunkte des Events.

Werfen Sie jetzt einen Blick in unsere Bildergalerie und erleben Sie die unvergesslichen Momente erneut. Alle Bilder zum Download und zur freien Verwendung unter Angabe der Quelle „Peter Eilers/Ingo Hilger für Lebensmittel Praxis“ finden Sie hier.