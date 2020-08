Bundeskartellamt: Prüft Vorwürfe gegen Amazon

Das Bundeskartellamt prüft, ob der Versandhändler Amazon in der Corona-Krise eine marktbeherrschende Stellung missbraucht hat. Dabei geht es um den Online-Marktplatz von Amazon, über den andere Händler ihre Waren direkt an Kunden verkaufen können. Kartellamtspräsident Andreas Mundt (Foto) unterstrich in einem Interview, dass Amazon kein Preiskontrolleur sein dürfe.