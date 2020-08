Migros: Waschmittel zum selber Abfüllen

Anzeige

Laut Unternehmen stehen vier Produkte zur Verfügung: Von der Marke „Migros Plus“ das Handspülmittel Zitrone und das Colorwaschmittel. Bei der Marke „Total“ handelt es sich um das Colorwaschmittel sowie das kultige Handspülmittel „Handy“. Alle vier Produkte sind biologisch abbaubar und frei von Mikroplastik, so Migros.

Uns so geht‘s: Die Kunden wählen das gewünschte Mittel und stellen die leere Flasche unter den Abfüllhahn. Das System erkennt anhand des Strichcodes an der Flasche das Produkt und füllt auf Knopfdruck die entsprechende Menge ab. Der Kunde oder die Kundin verschließt die Flasche, klebt das neu ausgedruckte Etikett auf die Flasche und bezahlt das Produkt wie gewohnt an der Kasse. Ist die Flasche leer, kommt der Verbraucher damit in die Filiale und füllt sie wieder auf. Der Preis für die vier Produkte ist gleich wie bei den bereits abgefüllten Flaschen.