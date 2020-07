Picnic: Neu in Herne

Der Online-Supermarkt Picnic hat im April sein zweites Fulfillment-Center in Herne eröffnet, von wo aus die Standorte Bochum, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen und Moers beliefert werden. Jetzt bietet Picnic auch die Lieferung in Herne an.

Anzeige

Der neue 1.000 qm große Picnic-Hub befindet sich direkt neben dem neuen Fulfillment-Center in der Südstraße und startet mit einer Flotte von zehn Picnic Elektro-Vans und 30 Runnern. Über 103.000 Haushalte können von dem neuen Standort aus in Herne erreicht werden. Durch die zentrale Lage des Hubs, können zusätzlich weitere Haushalte in Bochum und Recklinghausen mit frischen Lebensmitteln und Produkten des täglichen Bedarfs beliefert werden. 8.000 Haushalte stehen bereits auf der Warteliste in Herne.

Picnic beliefert inzwischen über 100.000 Kunden von zwölf Standorten in über 37 Städten in Nordrhein-Westfalen – weitere Standorteröffnungen sind geplant.