Essenslieferung: Dinnerly macht Hellofresh Konkurrenz

Das 2014 gegründete Tech-Start-up Marley Spoon will nach eigenen Angaben eine nachhaltige Lebensmittelkette für eine Welt frei von Lebensmittelabfällen aufbauen. Die Kochboxen sind in Deutschland, Österreich, Belgien, den Niederlanden, Dänemark, Schweden, Australien und den USA erhältlich. Mit der deutschen Variante will CEO und Gründer Fabian Siegel „sicherstellen, dass sich jeder erschwingliche, einfache und vor allem leckere Mahlzeiten zum Selberkochen nach Hause liefern lassen kann“.

Dinnerly-Kunden können sich zwischen der Kochbox für zwei Personen oder der Familien-Kochbox für vier Personen entscheiden, die jeweils zwischen drei bis fünf Gerichte pro Woche enthalten. Die Kochboxen kommen mit vorportionierten Zutaten – die entsprechenden digitalen Rezeptkarten sind online verfügbar. Dinnerly gibt es ab 2,99 Euro pro Portion (ohne Versand) und ist deutschlandweit erhältlich.

Konkurrent Hellofresh hat derzeit Kochboxen im Angebot, bei denen der Kunde 3,16 Euro pro Portion bezahlt.