HDE-Konsumbarometer: Verbraucherstimmung weiter gedrückt

So wie die Einschränkungen des öffentlichen Lebens von Woche zu Woche in kleinen Schritten gelockert wurden, hellte sich auch die Stimmung der Verbraucher ein Stück weit auf. Das HDE-Konsumbarometer erholt sich im Zuge der zunehmenden Lockerungsmaßnahmen leicht, verbleibt aber auf einem äußerst niedrigen Niveau. Im Juni trübte sich die Verbraucherstimmung damit zumindest nicht weiter ein, und der Abwärtstrend der letzten Monate ist zunächst einmal gestoppt, so der HDE.

Eine weitere positive Entwicklung für die kommenden Monate sei aber noch nicht absehbar, der Ausblick auf die nächsten Wochen von großen Unsicherheiten geprägt. Negative Ausschläge könnten schnell zu einer wieder pessimistischeren Verbraucherstimmung führen, heißt es vom HDE.

Die Anschaffungsneigung der Verbraucher stieg wieder leicht an. Insgesamt liegt sie allerdings weiterhin deutlich unter dem Wert im Vorjahr. Von einer guten Konsumlaune sind Deutschlands Verbraucher somit nach Einschätzung des Verbands nach wie vor noch weit entfernt. Das zeige auch die weiter zunehmende Sparneigung. Die Verbraucher seien anscheinend mit Blick auf die mittelfristige Entwicklung noch skeptisch und bauten Finanzpolster auf.