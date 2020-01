Grüne Woche 2020: Klöckner appelliert an Handel, Landwirte und Kunden

„Ich sehe uns alle in der Pflicht“, erklärte Bundesagrarministerin Julia Klöckner (CDU, Foto) zur Eröffnung der Internationalen Grüen Woche (IGW) in Berlin. Eine nachhaltige Landwirtschaft hätten nicht nur die Bauern in der Handel, sondern auch Politik, Handel und Verbraucher. „Landwirtschaft allein wird die Erderwärmung nicht stoppen“, sagte sie.