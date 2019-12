Preise im Handel: Gipfel mit Merkel zu Billigangeboten

In der Debatte um die Zukunft der Landwirtschaft will die Bundesregierung umstrittene Billigangebote für Lebensmittel stärker in den Blick nehmen. Dazu solle es eine Gesprächsrunde bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Handelsunternehmen geben, teilte Agrarministerin Julia Klöckner (CDU, im Bild) nach einem „Agrargipfel“ mit Landwirtschaftsverbänden in Berlin mit.