Edeka Nord: Spatenstich in Malchow

Aufgrund der Gegebenheiten des Grundstücks und der Bestandshallen empfahl sich als Erweiterung der Logistikkapazität der Neubau eines Frischdienst-Tiefkühllagers. Edeka Nord investiert in die Neuaufstellung des Standorts rund 65 Millionen Euro. Der bestehende Gebäudekomplex soll um einen etwa 25.000 Quadratmeter großen Erweiterungsbau vergrößert werden. Die zusätzlichen Lagerkapazitäten bilden die Voraussetzung für einen konsequenten Ausbau aller Warenbereiche am Standort Malchow. Um modernere Logistik-Strukturen und mehr Sortimentsvielfalt an diesem Standort umzusetzen, ist neben dem Neubau zusätzlich eine vollständige Revitalisierung des Bestandsgebäudes geplant. Dafür sind auch umfangreiche Abbruchmaßnahmen auf dem Gelände erforderlich, die bereits im Oktober starten konnten. Der Bauantrag wurde bereits eingereicht, der Beginn der Bauarbeiten des Neubaus ist für das zweite Quartal 2020 anvisiert, der Nutzungsbeginn ist für den Sommer 2021 geplant. 1992 nahm das Logistikzentrum in Malchow seine Arbeit auf. Rund 16 Hektar umfasst das Logistikzentrum derzeit. Heute werden etwa 200 Einzelhandelsstandorte mit knapp 85 LKW beliefert.