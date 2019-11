Rewe Group: Rezyklat-Verpackung für Duschgel

In den Rewe- und Penny-Märkten bieten die Kölner jetzt verschiedene Sorten Duschgel, Cremeduschen, Flüssigseifen und Cremeseifen der Eigenmarke „Today“ in Verpackungen aus 100 Prozent Rezyklat an. 20 Prozent des Plastik-Rezyklats stammen danach aus dem Gelben Sack.