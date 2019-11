Lidl Neuerung beim Bargeld-Service

Lidl senkt den Mindesteinkaufswert für die kostenlose Bargeldabhebung an den Kassen auf 5 Euro. Nach Angaben des Handelsunternehmens ein Service, den viele Kunden seit Langem nutzen. „Durch den niedrigen Mindesteinkaufswert ermöglichen wir Kunden auch beim kleinen Einkauf, schnell und einfach an Bargeld zu kommen“, erklärt Marcel von Haber, in der Geschäftsleitung von Lidl Deutschland unter anderem zuständig für den Bereich Finanzen.