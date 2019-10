Weggeworfene Lebensmittel: 14 Prozent gehen dem Handel vorher verloren

Anzeige

Verluste zu verhindern, würde das globale Wirtschaftswachstum und die Produktivität fördern sowie den Ausstoß von klimaschädlichen Treibhausgasen reduzieren, heißt es in einem Bericht, den die UN-Ernährungs- und Agrarorganisation (FAO) in Rom vorstellte. Gründe für die Verluste seien falsche Erntezeit, klimatische Bedingungen, falsche Erntetechniken, schlechte Lagerung und schlechter Transport, heißt es in dem Bericht. Die FAO unterscheidet zwischen „Verlusten“ – wenn bei Produktion und Transport genießbare Lebensmittel verloren gehen – und „Verschwendung“: also Lebensmittel, die im Supermarkt oder von Verbrauchern weggeworfen werden. Der Kampf gegen Verluste und Verschwendung sei kompliziert, heißt es weiter. So könnte beides zum Beispiel durch bessere Kühllagerung und Verpackung reduziert werden – das kann aber wiederum zu höherem Energieverbrauch führen und mehr Plastikmüll produzieren.