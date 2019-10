Anzeige

Man wolle noch am selben Tag eine Entscheidung in diesem Zusammenhang treffen, heißt es in einer Ad-hoc-Meldung des Konzerns. Es gebe bislang noch keine Beschlussempfehlung des Aufsichtsratspräsidiums an den Aufsichtsrat.

Bei Media Markt und Saturn liefen die Geschäfte zuletzt eher schlecht, der Umsatz von Ceconomy stagnierte laut dpa im dritten Quartal des Geschäftsjahrs 2018/19 (April bis Juni) bei 4,6 Milliarden Euro.