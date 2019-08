Real: Bundesweit einkaufen mit Mehrwegbehältern an Frischetheken

Real weitet das Angebot, Lebensmittel an den Frischetheken in selbst mitgebrachte Mehrwegbehälter verpacken zu lassen, bundesweit aus.

Anzeige

Kunden können ab heute in nahezu allen Märkten Wurst-, Käse- und Fleischwaren in eigene Behälter verpacken lassen. Darüber hinaus besteht die Option, in den Real-Märkten, in denen heiße Getränke angeboten werden, diese in selbst mitgebrachte Mehrwegbecher abzufüllen.

Schon seit September 2018 haben Real-Kunden die Möglichkeit, Lebensmittel in ausgewählten Märkten in selbst mitgebrachte Mehrwegbehälter an den Frischetheken verpacken zu lassen. „Frische unverpackt“ so der Konzeptname: Dafür wurden in den vergangenen Monaten neben der Möglichkeit, Mehrwegbehälter an den Bedientheken zu nutzen, unter anderem Mehrwegnetze für die Obst- und Gemüseabteilung eingeführt.