Rezyklat-Forum: Trommeln fürs Trennen

Globus, dm und Rossmann starten ab morgen eine mehrwöchige Informationskampagne am PoS. Die Mitglieder des Rezyklat-Forums rücken die Themen Wertstofftrennung und Abfallreduzierung in den Fokus. Dazu gehören unter anderem Infos am Regal über Verpackungen mit hohem Rezyklatanteil.

Ziel der Kampagne ist es nach einer Pressemeldung, das Bewusstsein von Millionen Menschen in Deutschland, die einen der rund 4.000 Märkte von dm, Globus und Rossmann besuchen, durch zahlreiche Aktionen zu fördern. So könnten die Händler die Hälfte aller Haushalte in Deutschland erreichen.

Im Rahmen der Informationskampagne werden in vielen Märkten Verpackungen am Regal hervorgehoben, die einen hohen Recycling-Anteil aufweisen. „Die Kampagne soll unseren Kunden eine Orientierungshilfe bieten“, sagt Sebastian Bayer, Sprecher des Rezyklat-Forums und als dm-Geschäftsführer verantwortlich für das Ressort Marketing und Beschaffung. An den Regalen werden Produkte gekennzeichnet, deren Verpackungen aus mindestens 70 Prozent Post-Consumer-Rezyklat (PCR) bestehen. „Die Regalauszeichnung ist kein Siegel, sondern als Kennzeichnung Ausdruck unserer gemeinsamen Bemühungen, das Thema Recycling in unserer Gesellschaft weiter zu verankern“, erläutert Sebastian Bayer das Engagement der im Rezyklat-Forum zusammengeschlossenen Unternehmen.

„Durch die Kennzeichnung am Regal versprechen wir uns mehr öffentliche Aufmerksamkeit für die Notwendigkeit von Wertstofftrennung und Recycling und einen Ansporn, alle Plastikverpackungen dem Kreislauf zuzuführen und zudem Produkte in Recycling-Verpackungen zu kaufen“, erläutert Petra Schäfer, Geschäftsführerin Sortiments- und Produktmanagement, Marketing und Vertrieb bei Globus. Dort liegt der Fokus der Produktkennzeichnungen zunächst ebenfalls im Drogeriebereich.

„Jeder Einzelne kann dazu beitragen, die Wertstoff-Anteile im Gelben Sack/in der Gelben Tonne zu erhöhen, Wertstoffe sortenrein zu trennen und diese in den Kreislauf zurückzuführen“, sagt Rossmann-Geschäftsführer Raoul Roßmann.

Das Rezyklat-Forum wurde 2018 von dm initiiert. 32 Mitglieder, bestehend aus Händlern, Herstellern, Entsorgern und Verpackungsherstellern, bilden die gesamte Wertschöpfungskette entlang der Kreislaufwirtschaft ab.