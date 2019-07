Ausbildung: Handelsberufe bleiben beliebt

Anzeige

In der Gesamtbetrachtung der neu abgeschlossenen Ausbildungsverträge rangiert der Ausbildungsberuf Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel erneut auf Platz 1, der/die Verkäufer/in auf Platz 3. Insgesamt wurden in diesen beiden Berufen weit mehr als 50.000 Verträge unterschrieben, das sind rund zehn Prozent aller abgeschlossenen Ausbildungsverträge in Deutschland. „Die beiden Kernberufe des Einzelhandels gehören erneut zu den beliebtesten Berufen in Deutschland“, so HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth.

Bei den Top-5-Ausbildungsberufen mit Realschul- oder vergleichbarem Abschluss belegt der dreijährige Ausbildungsberuf „Kaufleute im Einzelhandel“ Platz 1, der Beruf Verkäufer auf Platz 5. Bei den Top-5-Ausbildungsberufen mit Hauptschulabschluss liegt der zweijährige Ausbildungsberuf Verkäufer klar auf Platz 1 und die Kaufleute im Einzelhandel auf Platz 2.

Den Grund für die Beliebtheit der Handelsberufe sieht Genth vor allem in den vielfältigen Karriere- und Entwicklungsmöglichkeiten. „In keiner anderen Branche kann man mit einer Ausbildung so viel erreichen: 80 Prozent der Führungskräfte im Einzelhandel haben ihre Karriere mit einer Ausbildung begonnen“, so Genth weiter. Aber auch für den Handel werde der Kampf um die jungen Talente aufgrund des demografischen Wandels und des anhaltenden Trends zur Akademisierung härter. Deshalb startete der HDE kürzlich seine digitale Azubi-Informations-Kampagne www.jetztschonprofi.de