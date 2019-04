Rewe Group: Menschenrechte besser schützen

Menschenrechte in den globalen Liefer- und Wertschöpfungsketten schützen und stärken: Um diese Ziele zu erreichen, hat die Rewe Group ihre Grundsatzerklärung „Menschenrechte“ beschlossen. Darin verpflichtet sich der Vorstand um den Vorsitzenden Lionel Souque (Foto) nicht nur zum Menschenrechts-Engagement in den eigenen unmittelbaren Geschäftstätigkeiten, sondern ebenso in den weltweiten Lieferketten. Bis 2025 soll es einen unabhängigen Beschwerdemechanismus geben.