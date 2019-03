Rewe Group: Eröffnet Pop-up-Store in Berlin

Pop-up-Stores sind schwer in Mode. Nun ist auch die Rewe auf den Geschmack gekommen. Der Laden ist vom 22. März bis 6. April am Hackeschen Markt in Berlin geöffnet. Das Unternehmen will dort zeigen, dass leckeres Essen kein Privileg für Besserverdiener ist, sondern für alle erschwinglich sein kann.