Studie:Supermärkte schöpfen Umsatz-Potenzial oft nicht aus

15.05.2018 Lebensmittel Praxis

59 Prozent der Deutschen geben in einem Supermarkt, in dem sie kompetent und freundlich bedient werden, mehr Geld aus als geplant. Jedoch nur jeder zehnte Supermarkt bekommt von seinen Stammkunden in Sachen Beratung die Bestnote. Damit lassen sich viele Läden zusätzlichen Umsatz entgehen, so die Ergebnisse der bevölkerungsrepräsentativen Studie „Retail-Radar 2018“ von Responsive Acoustics (ReAct).

Anzeige

„Dass sich Qualität auszahlt, darf man also durchaus konkret monetär verstehen“, sagt ReAct-Gründer Wilbert Hirsch. Während im Restaurant das Trinkgeld kleiner ausfalle, bleibe bei unfreundlicher oder inkompetenter Beratung im Supermarkt beispielsweise der Griff zur guten Flasche Wein oder zur Extra-Tafel der Lieblingsschokolade aus.

Der Studie zufolge geben 56 Prozent der Bundesbürger ihrem Stamm-Supermarkt in puncto Beratungsqualität maximal die Note 3, fast jeder dritte Laden schneidet im Kundenurteil sogar nur mit der Note 4 oder schlechter ab. „Wie unsere Studie weiter zeigt, liegt dieses harte Urteil eher nicht an der fehlenden Freundlichkeit der Supermarkt-Mitarbeiter“, so Retail-Experte Hirsch. „Vielmehr scheinen die Abläufe vielerorts nicht zu stimmen. Und eine gute Beratung kann eben nur erfolgen, wenn der richtige Mitarbeiter mit dem entsprechenden Wissen dem Kunden Rede und Antwort steht.“

Um diese passgenaue Beratung zu gewährleisten, setzen immer mehr Supermärkte auf Lösungen mit Smartwatches. Drückt beispielsweise ein Kunde in der Gemüseabteilung auf die Kundenklingel, werden über die smarte Uhr nur Mitarbeiter mit dem entsprechenden Wissen angefunkt. Sobald einer der entsprechenden Mitarbeiter per Fingerdruck bestätigt, dass er sich auf den Weg zum Kunden macht, sehen seine Kollegen das wiederum auf ihrer Smartwatch und stehen sofort für andere Kunden auf der Fläche zur Verfügung.

Die Studie „Retail-Radar 2018“ beruht auf einer bevölkerungsrepräsentativen Online-Befragung des auf Klang- und Kommunikationskonzepte spezialisierte Start-ups Responsive Acoustics (ReAct). 1.034 Bundesbürger wurden dafür im Januar 2018 befragt.