Galeria Kaufhof:Wechsel im Aufsichtsrat

15.05.2018 Lebensmittel Praxis

Bernd Beetz, ehemaliger CEO des Beauty-Konzerns Coty, ist in den Aufsichtsrat von Galeria Kaufhof berufen worden und soll am 6. Juni 2018 als Vorsitzender des Kontrollgremiums vorgeschlagen werden, teilt das Handelsunternehmen mit. Darüber hinaus werden auch Hans-Dietrich Winkhaus, ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Henkel und Ehrenpräsident des Instituts der deutschen Wirtschaft, sowie Dr. Uwe-Ernst Bufe, ehemaliger Vorstandsvorsitzender von Degussa und Vice Chairman von UBS Germany, neue Mitglieder des Aufsichtsrats.

Anzeige

Beetz wird die Nachfolge im Aufsichtsrat von Dr. Wolfgang Link antreten. Winkhaus und Bufe übernehmen die Sitze von bisherigen Vertretern der Hudson‘s Bay Company (HBC).

Beetz verfügt über langjährige Erfahrung als Branding- und Retail-Experte weltweit, und war in führenden Positionen u.a. bei Procter & Gamble, Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) sowie Coty beschäftigt. In seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender von Galeria Kaufhof soll er künftig insbesondere den eingeleiteten Sanierungs- und Transformationsprozess des Unternehmens überwachen und eine wichtige Schnittstelle zu den Arbeitnehmervertretern bilden, heißt es in der Meldung.