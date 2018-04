Metro AG:Digitale Transformation: IT firmiert unter „Metro-Nom“

09.04.2018 Lebensmittel Praxis

Der IT-Bereich der Metro AG firmiert zum 1. Mai 2018 unter dem Namen Metro-Nom. Damit setzt das Unternehmen nach eigenen Angaben die digitale Transformation fort und rekrutiert dafür derzeit Technologieexperten in Berlin und Düsseldorf. Mit dem Namen wolle man erreichen, dass der IT-Bereich von Metro als Taktgeber im Tech-Bereich wahrgenommen werde.

„Metro-Nom als neue Gesellschaft der Metro AG einzuführen, ist für uns ein wesentlicher Schritt, um zu zeigen, wie der IT-Bereich der Metro tickt: unkonventionell und humorvoll. Wir setzen die digitale Transformation um, in dem wir IT-Lösungen für 25 Metro Cash & Carry Länder entwickeln und an technologisch hoch spannenden und internationalen Projekten arbeiten“, sagt Timo Salzsieder, Chief Information Officer Metro AG und Geschäftsführer der Metro-Nom GmbH. Salzsieder verantworte seit März 2017 die digitalen Lösungen für das Multi-Channel-Geschäft, den E-Commerce sowie die weltweiten IT-Bedürfnisse der METRO Cash & Carry Märkte.

Bereits die Eröffnung des Software Development Hubs und die Gründungspartnerschaft mit der Code University in Berlin zeigen die nächsten Schritte in der digitalen TransforMetro AG. Der Aus- und Aufbau der technikinteressierten Community erfolge durch verschiedene interne und externe Formate, die der Bereich umsetzte. So gibt es Formate wie Hackathons, Tech Talks und MeetUps mit inspirierenden Persönlichkeiten, die für Mitarbeiter und externe Interessierte gleichermaßen offen sind, heißt es weiter.

Interne Veranstaltungen wie Brown-Bag-Sessions, also Mittagspausen, die zum Wissensaustausch zu einem bestimmten Thema von Kollegen für Kollegen gestaltet werden, würden umgesetzt. Genauso wie Produktausstellungen: Hier stellt der IT-Bereich neue, technikbasierte Lösungen und Projekte in einer Erlebnismesse im Unternehmen vor, teilt Metro mit.