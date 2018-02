Backwerk:Kooperation mit Le Buffet

01.02.2018 Lebensmittel Praxis

Die Backwerk Management GmbH geht mit der Le Buffet Restaurant & Café GmbH von Karstadt eine Partnerschaft ein. Heute hat Le Buffet das erste Backwerk im Karstadt-Warenhaus im Rhein-Ruhr-Zentrum (RRZ) in Mülheim an der Ruhr eröffnet. Weitere Neueröffnungen in Karstadt-Häusern stehen an.

Das neu eröffnete Backwerk im RRZ ist rund 70 qm groß und bietet 30 Gästen Platz. Es befindet sich rechterhand vom Eingangsbereich des Karstadt-Hauses im Erdgeschoss 1.

Backwerk Geschäftsführer Karl Brauckmann: „Durch die bereits bestehenden Standorte von Karstadt bekommen wir Zugang zu hoch frequentierten Lagen.“ Dies werde auch der Markenbekanntheit zugutekommen. Und Urs Bischof, Geschäftsführer Le Buffet, sieht in Backwerk die passende Ergänzung zur klassischen Handelsgastronomie und macht Wachstumspotenziale im Markt der Quick-Service-Gastronomie aus.

Backwerk zählt fast 350 Standorte in Deutschland, die von 220 Franchisepartner betrieben werden. Unter dem Dach von Le Buffet Restaurant wirtschaften bundesweit 72 Restaurants in Karstadt-Häusern sowie rund 20 Snackstores unterschiedlicher Ausrichtung. Damit zählt Le Buffet zu den Top 15 Systemgastronomie- und den Top 3 Handelsgastronomie-Betreibern in Deutschland.