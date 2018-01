Edeka Nord:Regionale Blumen

15.01.2018 Lebensmittel Praxis

Edeka Nord weitet ihr Angebot an regionalen Schnittblumen und Pflanzen weiter aus: Ab nächstem Jahr stößt die Gärtnerei Edert in Gönnebek zu den Lieferanten hinzu.

Die Gärtnerei Edert produziert nach einer Pressemeldung der Edeka Nord seit sechs Jahrzehnten umweltschonend und nachhaltig Blumen in Gönnebek in der Nähe von Bad Segeberg. Geplant ist die Aufnahme in das regionale Eigenmarken-Programm „Unsere Heimat – echt und gut“ im Jahr 2019. Die Gärtnerei wird geführt von Gärtnermeister Wilhelm Edert und seiner Ehefrau Michaele, Floristikmeisterin, und produziert mit 15 Mitarbeitern auf ca. 4 ha Anbaufläche Topfstauden, Beet- und Balkonpflanzen sowie Topf und Zimmerpflanzen.