Der Tomatenproduktehersteller Mutti hat seinen Umsatz in Deutschland im vergangenen Jahr deutlich gesteigert. Das Unternehmen führt den Markt in Deutschland seit 2024 eigenständig und sieht weiteres Wachstumspotenzial.

Tomatenverarbeiter wächst Mutti sieht in Deutschland einen Schlüsselmarkt

Mutti bezieht für seine Produkte Tomaten aus der italienischen Heimat. Bildquelle: Mutti GmbH

Mutti, ein in Italien ansässiger Hersteller von Tomatenprodukten, hat im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von 73 Millionen Euro in Deutschland erzielt – ein Zuwachs von 39 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Nach Unternehmensangaben gehört Deutschland weiterhin zu den bedeutendsten Auslandsmärkten.

Kontinuierlicher Gewinn an Marktanteilen seit 2018

Im Zuge einer strategischen Neuausrichtung führt Mutti das operative Geschäft in Deutschland seit Anfang 2024 eigenständig über die Mutti Deutschland. Die bisherige Zusammenarbeit mit dem Vertriebspartner VOG wurde beendet. Ziel sei es, die Steuerung der Handelsaktivitäten direkt zu übernehmen und damit langfristige Wachstumschancen im deutschen Markt gezielter zu nutzen. „Deutschland ist für uns ein Schlüsselmarkt“, sagt Sebastian Klotz, Geschäftsführer der Mutti Deutschland.

Seit dem Markteintritt im Jahr 2018 hat Mutti nach eigenen Angaben kontinuierlich an Marktanteil gewonnen. Im Jahr 2024 lag der Anteil im Segment Tomatenprodukte laut NielsenIQ bei 12,4 Prozent. Die gestützte Markenbekanntheit wird mit 79 Prozent angegeben. Neben dem Hauptsortiment – darunter gehackte Tomaten, Passata und Tomatenmark – entwickelt sich laut Unternehmensangaben auch das Segment Pastasaucen und Pestos positiv. 2025 will Mutti diese Produkte im deutschen Lebensmittelhandel stärker platzieren.

Zielgerichteteres Umsetzen von Kommunikationsmaßnahmen

Die Umstellung auf ein eigenes Vertriebsteam habe es zudem ermöglicht, Kommunikationsmaßnahmen zielgerichteter umzusetzen, so das Unternehmen. Eine mehrkanalige Kampagne unter dem Titel „Einfach Mutti“ lief Anfang 2025 unter anderem im TV und auf digitalen Plattformen.

Trotz schwieriger Rahmenbedingungen durch Wetterextreme in Norditalien lag der weltweite Umsatz der Gruppe 2024 bei 703 Millionen Euro. Der Exportanteil betrug 59 Prozent. Mutti ist nach eigenen Angaben Marktführer in mehreren europäischen Ländern und baut seine Präsenz in Osteuropa weiter aus.