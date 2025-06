Vegdog bietet ein umfassendes Sortiment mit veganem und glutenfreiem Trocken- und Nassfutter, Nahrungsergänzungsmitteln sowie einer großen Auswahl an Snacks für Hunde. Bildquelle: Vegdog

Der Hersteller von veganem Hundefutter Vegdog hat eine Finanzierungsrunde über neun Millionen Euro abgeschlossen. Das Münchner Unternehmen will mit dem Kapital seine Position als europäischer Marktführer ausbauen, wie es mitteilte.

Die Finanzierungsrunde wurde vom European Circular Bioeconomy Fund und dem bestehenden Investor Green Generation Fund angeführt. Weitere Geldgeber sind Select Alternative Investments sowie mehrere sogenannte Business Angels, also wohlhabende Privatpersonen, und das Startup Family Office als Bestandsgesellschafter.

Vegdog erzielte nach eigenen Angaben im Jahr 2024 einen Umsatz von rund zehn Millionen Euro. Dies entspricht einem Wachstum von 66 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Für die kommenden Jahre plant das Unternehmen mit Wachstumsraten von bis zu 80 Prozent.

Vegdog-Gründerinnen setzen auf Tierschutz

Das 2015 von Tessa Zaune-Figlar und Valerie Henssen gegründete Unternehmen bietet ein Vollsortiment an veganem und glutenfreiem Hundefutter an. „Es muss heute kein Tier mehr sterben, damit unsere Hunde das beste Futter erhalten“, erklärte Zaune-Figlar in der Mitteilung. Das Unternehmen investiert nach eigenen Angaben etwa 1 Prozent des Umsatzes in Tierschutzmaßnahmen.

Vegdog will seine Teamgröße 2025 verdoppeln und die Expansion in den gesamten deutschsprachigen Raum sowie die Niederlande vorantreiben. Weitere europäische Länder sollen 2026 folgen. Seit Januar 2025 verantwortet Kai Naujoks als Managing Partner die internationale Skalierung des operativen Geschäfts.