Kölsch gehört zur Domstadt wie der Karneval. Die Brauerei Gaffel kooperiert jetzt mit Mühlen Kölsch. Bildquelle: Getty Images

Die Privatbrauerei Gaffel übernimmt die Markenrechte sowie die Produktion und den Vertrieb von Mühlen Kölsch. Dies teilten die beiden Kölner Familienbrauereien mit.

Becker: Familienunternehmen bündeln Kompetenzen

Die Brauerei zur Malzmühle konzentriert sich nach eigenen Angaben künftig auf ihre selbst betriebenen Gastronomien. Dazu gehören das Brauhaus zur Malzmühle, das Anno 1858 und die Mühlenbar am Heumarkt sowie der Kölsche Boor am Eigelstein, das Brauhaus Pütz am Rudolfplatz und die Brauwelt Köln. Auch die Sünner Brauerei in Kalk wird die Brauerei zur Malzmühle weiterführen. Dort entstehen Sünner Kölsch, weitere Biere und Bierspezialitäten sowie die Limonade Kölsches Wasser und hauseigene Spirituosen.

„Mühlen gehört im Kölschmarkt zu den beliebtesten Marken“, erklärte Heinrich Philipp Becker, geschäftsführender Gesellschafter der Privatbrauerei Gaffel. „Mit dieser Partnerschaft bündeln zwei traditionsreiche Familienunternehmen ihre Kompetenzen.“

Schwartz: Mit Gaffel starken Partner gefunden

Die beiden Brauereien planen auch eine Zusammenarbeit bei der Organisation von Veranstaltungen sowie in den Bereichen Einkauf und Logistik. Melanie Schwartz, Geschäftsführerin der Brauerei zur Malzmühle, sieht in der Kooperation mit Gaffel nach eigenen Angaben einen wichtigen Schritt: „Mit Gaffel haben wir den starken Partner gefunden, der über Erfahrung und Reichweite im Markt verfügt.“