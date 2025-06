Das neue Naturland Präsidium (von links): Rembert Wellen, Marion Bohner, Hubert Heigl, Jürgen Herrle, Zeno Piatti-Fünfkirchen, Jörg Hansen. Bildquelle: Naturland/Sabine Bielmeier

Der Öko-Verband Naturland hat seine Führung neu aufgestellt. Die Delegiertenversammlung wählte in Fulda ein neues Präsidium, teilte der Verband mit. Hubert Heigl (60) bleibt für weitere vier Jahre Präsident. Der 43-jährige Rembert Wellen aus Mecklenburg-Vorpommern rückt als Vizepräsident in die Führung auf.

Erstmals ein österreichischer Landwirt im Präsidium

Erstmals zieht mit Zeno Piatti-Fünfkirchen ein österreichischer Landwirt in das Präsidium ein. Der 35-jährige Ackerbauer aus Niederösterreich soll vor allem die internationalen Naturland-Mitglieder vertreten. Neu im Präsidium sind außerdem Jürgen Herrle (49) aus Bayern und Jörg Hansen (50) aus Schleswig-Holstein. Marion Bohner (47) aus Baden-Württemberg bleibt im Amt.

Mit der Neuaufstellung sinkt der Altersdurchschnitt im Präsidium von 61 auf 47 Jahre. Aus dem Gremium ausgeschieden sind Peter Warlich (70), Frauke Weissang (67) und Hans Bartelme (59).

Heigl: Naturland fest in Regionen der Welt beheimatet

Frauke Weissang, die einen Naturland-Betrieb in Italien führt, wird das Präsidium künftig als Sprecherin des World Advisory Board in internationalen Fragen beraten. Bartelme vertritt die Mitglieder weiter als Landesvorsitzender in Baden-Württemberg. Peter Warlich zieht sich nach 17 Jahren im Präsidium aus dem Ehrenamt zurück.

„Naturland ist wie kein anderer Öko-Verband fest in den Regionen der Welt beheimatet“, sagte Heigl. Er sei stolz darauf, die Gemeinschaft weitere vier Jahre führen zu dürfen. Die Wahl von Piatti-Fünfkirchen spiegele das starke Mitgliederwachstum in Österreich wider, so der Präsident.