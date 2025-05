Lebensmittelsicherheit - Verbraucher vertrauen deutschen Lebensmitteln stärker

Das Vertrauen der Deutschen in die Sicherheit ihrer Lebensmittel steigt auf 89 Prozent. Die größten Risiken sehen Verbraucher bei der Lagerung im Kühlschrank. Fast die Hälfte der Befragten wünscht sich mehr Informationen zum Thema Lebensmittelsicherheit.

Lebensmittelsicherheit ist für jeden wichtig – nicht nur am 7. Juni, dem Welttag der Lebensmittelsicherheit. Aber wie bewerten Verbraucher die Situation in Deutschland? Überwiegend positiv, wie die aktuelle repräsentative Forsa-Studie ergab. Bildquelle: Getty Images

Das Vertrauen der Verbraucher in die Sicherheit von Lebensmitteln in Deutschland wächst: 89 Prozent der Befragten bewerten Lebensmittel hierzulande als sicher oder sehr sicher – 3 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Dies ergab eine repräsentative Studie des Marktforschungsinstituts Forsa im Auftrag der QS Qualität und Sicherheit.

Knapp die Hälfte der Befragten wünscht sich allerdings mehr Informationen über Lebensmittelsicherheit. 47 Prozent fühlen sich nicht ausreichend informiert, während 46 Prozent mit dem Informationsangebot zufrieden sind, wie aus der Studie hervorgeht.

Die Verbraucher sehen die größten Sicherheitsrisiken bei der Lagerung von Lebensmitteln. 68 Prozent der Befragten nannten die Lagerung im Kühlschrank als Risikofaktor. 64 Prozent bewerteten den Heimtransport als kritisch und 54 Prozent die falsche Zubereitung, etwa durch unzureichendes Waschen von Obst und Gemüse.

Forsa-Studie: Rückrufaktionen stärken Verbrauchervertrauen

Rückrufaktionen von Lebensmitteln werden laut der Studie zunehmend positiv wahrgenommen. Bei 41 Prozent der Befragten führen Rückrufe zu einem höheren Vertrauen in die Sicherheitssysteme. Etwa ein Drittel der Befragten gibt dagegen an, dass Rückrufe zu mehr Unsicherheit führen. 37 Prozent der Studienteilnehmer hatten den Eindruck, dass Rückrufe in den vergangenen Jahren zugenommen haben.

Die Erhebung fand vom 7. bis 21. Januar 2025 mithilfe eines Online-Befragungspanels statt. Die Teilnehmer wurden nach einem systematischen Zufallsverfahren ausgewählt.