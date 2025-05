Die Branchenumfrage des Deutschen Ladenbau-Verbandes (DLV) zeigt einen leichten Aufwärtstrend bei den Aufträgen. Vorgelegt wurde sie auf der Jahrestagung. Auf dieser wurde auch der Vorstand mit Carsten Schemberg an der Spitze wiedergewählt.

Innovative Konzepte mit Zukunft: Auf der DLV-Tagung wurden dem stationären Handel unter bestimmten Voraussetzungen positive Perspektiven bescheinigt. Bildquelle: Linde Ladenbau, Umdasch Shopfitting, Wanzl, Interstore Design/ Schweitzer Project

Der Deutsche Ladenbau Verband hat seine jährliche Tagung in Legden veranstaltet. Rund 150 Teilnehmer kamen zu dem Treffen, wie der Verband mitteilte.

Die Mitglieder bestätigten auf der Versammlung den bisherigen Vorstand in seinen Ämtern. Carsten Schemberg von der Firma Theodor Schemberg Einrichtungen bleibt Präsident des Verbands. Stellvertretender Präsident ist weiterhin Oliver Voßhenrich von POS Tuning. Weitere Vorstandsmitglieder sind Sascha Lügger (DWD Concepts), Konrad Münch (Münch + Münch), Claus Saumweber (Bohnacker Ladeneinrichtungen), Martina Schwarz (CAD + T Solutions) und Annabell Tenbrink (Tenbrink Projektplan).

Herausforderungen bleiben groß

Die bei der Tagung vorgelegte Branchenumfrage des Deutschen Ladenbau-Verbandes zeigt einen leichten Aufwärtstrend bei den Aufträgen. 74 Prozent der Befragten aus der Produktion gaben an, dass ihre Auslastung im kommenden Quartal zwischen 60 und 100 Prozent liegt. Bei den Planern berichteten 40 Prozent von einer Auslastung zwischen 90 und 100 Prozent.

60 Prozent der Befragten bewerteten ihre Aussichten für das gesamte Jahr als zufriedenstellend. 33 Prozent sahen die Aussichten für das Geschäft 2025 als gut bis sehr gut an.

Dennoch bleiben die Herausforderungen groß: Über 75 Prozent der befragten Betriebe nannten steigende Kosten bei sinkenden Erträgen sowie den anhaltenden Fachkräftemangel als zentrale Belastungsfaktoren. „Die hohe Dynamik und der steigende Anpassungsdruck – nicht zuletzt vor dem Hintergrund politischer Unsicherheiten – bleiben eine branchenweite Herausforderung“, so Carsten Schemberg.

Experten sehen Potenzial im stationären Handel

Mehrere Experten sprachen über die Zukunft des stationären Handels. Dr. David Bosshart, Präsident der Duttweiler Stiftung, machte dem stationären Handel Hoffnung: In einer durchdigitalisierten Welt könne dieser erfolgreich bleiben, wenn er sich stärker auf soziale Energie, kulturelle Relevanz und menschliche Nähe konzentriere.

Marc Schumacher, Vorstandsvorsitzender von Media Pioneer Publishing, betonte das Potenzial stationärer Handelsformate als Orte gelebter Begegnung. Es gehe um Orte, die Zugehörigkeit, Identität und ein Gefühl von Zuhause vermitteln könnten. Das könne ein Gegengewicht zur digitalen Beliebigkeit sein.

Nächste Jahrestagung im Mai in Hamburg

Dr. Wolfgang Fengler, Geschäftsführer des World Data Lab und früherer Weltbank-Ökonom, appellierte an die Branche: Sie solle wirtschaftlich relevante Altersgruppen gezielt ansprechen, das Potenzial kleinerer Städte erkennen und sich strategisch auf verschobene Nachfragezentren ausrichten.

Der Deutsche Ladenbau Verband zählt derzeit 160 Mitgliedsunternehmen. Er bezeichnet sich als die führende Organisation für Ladenbauunternehmen und ihre Partner in Deutschland. Die nächste Jahrestagung soll am 7. und 8. Mai 2026 in Hamburg stattfinden.