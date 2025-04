Generationswechsel eingeleitet - Höhenrainer Delikatessen bekommt Juniorchef

Portugal/Italien

Lidl eröffnet Testzentren für Eigenmarken

Der Discounter Lidl investiert 500.000 Euro in zwei neue Innovationszentren in Portugal. In den Lidlabs können Kunden die Entwicklung von Eigenmarken-Produkten durch Verkostungen und Bewertungen beeinflussen. Unterdessen baut der deutsche Discounter seinen Marktanteil in Italien weiter aus.