Der Lebensmittelhersteller Schwartauer Werke wird Patron der Initiative Welcoming Out in Schleswig-Holstein für die Akzeptanz queerer Menschen. Vanessa Krabiell von den Schwartauer Werken und Markus Hoppe von der Initative (Foto) informierten über die neue Zusammenarbeit.

Vanessa Krabiell von den Schwartauer Werken und Markus Hoppe von der Initiative Welcoming Out wollen Vielfalt zur gelebten Realität machen. Bildquelle: Schwartauer Werke

Die Schwartauer Werke unterstützen ab sofort die Initiative Welcoming Out als ersten offiziellen Patron in Schleswig-Holstein. Dies teilte der Lebensmittelhersteller mit. Welcoming Out setzt sich für die Akzeptanz queerer Menschen ein, indem es das Konzept des Coming-outs umdreht. Bei queer handelt es sich um einen Sammelbegriff für homosexuelle, bisexuelle, trans- und intersexuelle Menschen.

Krabiell: Vielfalt ist für Schwartauer gelebte Realität

„Wir revolutionieren das Coming-out, indem wir es umdrehen“, erklärt Markus Hoppe, Mitgründer der Initiative. „Nicht die queere Person muss den oft angstbesetzten ersten Schritt machen, sondern ihr Umfeld zeigt sich mit dem Symbol von Welcoming Out proaktiv verbündet.“

Die Schwartauer Werke fördern die Initiative finanziell, kommunizieren intern darüber, betreiben Öffentlichkeitsarbeit und vernetzen sich. Vanessa Krabiell, Teamleiterin Unternehmenskommunikation bei den Schwartauer Werken, betont: „Vielfalt ist nicht nur ein Schlagwort für uns, sondern gelebte Realität – in unseren Werten und unserer Nachhaltigkeitsagenda.“

Welcoming Out will bundesweit wachsen

Der Lebensmittelhersteller engagiert sich bereits in anderen Bereichen für Diversität. Er unterzeichnete die Charta der Vielfalt, sponsert den Christopher Street Day in Hamburg und Lübeck und unterstützt die Initiative Klischeefrei für eine Berufs- und Studienwahl frei von Geschlechterklischees.

Welcoming Out entstand 2022 und hat nach eigenen Angaben bereits mehr als 50.000 Buttons verteilt. In Hamburg gibt es über 70 öffentliche Orte, an denen Interessierte das Symbol kostenlos erhalten. Mit der Unterstützung der Schwartauer Werke plant die Initiative nun, über Hamburg hinaus zu wachsen, zunächst mit Fokus auf Schleswig-Holstein und anschließend bundesweit.