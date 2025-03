Die Kneipp Gruppe bekommt mit Katharina Höhne (Foto) eine neue Geschäftsführerin. Die ehemalige JDA-Vorstandschefin übernimmt zum 1. Juni 2025 die Führung des Würzburger Traditionsunternehmens. Unter ihrem Vorgänger Alexander C. Schmidt investierte Kneipp mehr als 50 Millionen Euro in die Produktion.

Katharina Höhne wird zum 1. Juni die Geschäftsführung der Kneipp Gruppe übernehmen. Bildquelle: Kneipp / Katrin Schöning

Die Kneipp Gruppe bekommt eine neue Chefin. Katharina Höhne wird zum 1. Juni 2025 die Geschäftsführung des Würzburger Herstellers von Pflege- und Gesundheitsprodukten übernehmen, wie Kneipp mitteilte. Sie folgt auf Alexander C. Schmidt, der das Unternehmen nach sieben Jahren auf eigenen Wunsch verlässt.

Höhne kommt von der JDA Cosmetic Group, wo sie zuletzt als Vorstandschefin arbeitete. Die neue Kneipp-Chefin bringt Erfahrung aus Führungspositionen bei Henkel/Schwarzkopf und Shiseido mit. Sie arbeitete in Deutschland, Frankreich, China und Japan. „Der Fokus wird sein, die einzigartige Traditionsmarke Kneipp nachhaltig zu entwickeln, sie international auszubauen und gemeinsam im Team zu weiterem Wachstum zu führen“, erklärte Höhne laut der Mitteilung.

Unter der Führung des scheidenden Geschäftsführers Schmidt investierte Kneipp nach eigenen Angaben mehr als 50 Millionen Euro in die Erweiterung der Produktion. Das Unternehmen baute in dieser Zeit seine führende Marktposition im Bereich Baden in Deutschland aus und gewann Marktanteile im Bereich Duschen hinzu. Die Sparte Gesundheit entwickelte sich zur am schnellsten wachsenden Kategorie.

Die Kneipp Gruppe beschäftigt rund 700 Mitarbeiter, davon mehr als 500 in Deutschland. Das Unternehmen vertreibt seit mehr als 130 Jahren Produkte für Wohlbefinden und Gesundheit auf Basis der Lehre von Sebastian Kneipp. Kneipp gehört zum Heidenheimer Konzern Paul Hartmann und ist in Europa, Nordamerika und Asien aktiv.