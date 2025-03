Neue Shopping-Plattform - Beiersdorf vertreibt Nivea-Produkte über Tiktok Shop

Die Social-Media-Plattform Tiktok führt ihre Shopping-Funktion in Deutschland ein. Der Kosmetikkonzern Beiersdorf und der Süßwarenhändler Miralina's Halal Sweets gehören zu den ersten Anbietern. Die von München aus gesteuerte Plattform könnte jeden vierten Menschen in Deutschland erreichen.

Nivea-Produkte wird Beiersdorf auch über den neuen Tiktok Shop vertreiben. Bildquelle: Getty Images

Der Nivea-Hersteller Beiersdorf, der Kosmetikproduzent Cosnova und der Süßwarenhändler Miralina’s Halal Sweets gehören zu den ersten Unternehmen, die den neuen Tiktok Shop in Deutschland nutzen. Die Social-Media-Plattform führt ihre Shopping-Funktion nach Großbritannien, Spanien und Irland nun auch in Deutschland, Frankreich und Italien ein.

Beierdorf will Nivea-Entwicklung voran treiben

„Schon heute ist E-Commerce der am schnellsten wachsende Absatzkanal für Beiersdorf“, sagt Christian Haensch, Geschäftsführer Deutschland und Schweiz von Beiersdorf. Mit Tiktok Shop wolle das Unternehmen diese Entwicklung für die Marke Nivea weiter vorantreiben. „Besonders jüngere Zielgruppen erreichen wir ab sofort nun auch mit Tiktok Shop und kombinieren dabei Commerce und Entertainment“, so Haensch.

Ähnlich äußert sich Sebastian Romanus, Director Digital Brand & Consumer Experience von Cosnova, dem Hersteller der Kosmetikmarke Essence: „Tiktok ist für uns nicht nur eine Plattform, sondern eine Community, in der wir unsere Markenwerte erlebbar machen und direkt mit unseren Konsumenten in den Austausch gehen. Da war es für uns gar keine Frage, dass wir auch beim Tiktok Shop direkt vom Start an mit dabei sind.“

Auch kleine Unternehmen wie Miralina’s Halal Sweets setzen auf die neue Plattform. „Tiktok hat uns die Möglichkeit gegeben, die Community am Bepacken der Bestellungen teilhaben zu lassen und Miralina’s Halal Sweets als nahbare und authentische Brand zu positionieren“, sagt Tayfun Öner, Geschäftsführer von Miralina’s Halal Sweets.

Tiktok erreicht Millionen Kunden in Deutschland

Über die neue Plattform können Nutzer Produkte direkt aus Videos und Livestreams kaufen. Neben Beiersdorf und Miralina’s Halal Sweets bieten zum Start nach Angaben von Tiktok unter anderem About You, der Kosmetikhersteller Cosnova mit der Marke Essence sowie der Karnevalskostüm-Händler Deiters ihre Produkte an.

Die Shopping-Plattform hat nach Angaben von Tiktok das Potenzial, jeden vierten Menschen in Deutschland zu erreichen. In Großbritannien, wo der Tiktok Shop bereits verfügbar ist, bieten den Angaben zufolge mehr als 200.000 Händler ihre Produkte über die Plattform an. Der Großteil davon seien kleine und mittlere Unternehmen. Die neue Shopping-Plattform wird von München aus gesteuert.