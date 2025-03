Familienbrauerei - Moritz Glauner wird Technik-Chef bei Alpirsbacher Klosterbräu

Die Alpirsbacher Klosterbräu vollzieht einen Generationenwechsel in der Geschäftsführung. Moritz Glauner (Foto, Mitte), Sohn des Inhabers Carl Glauner (Foto, rechts), übernimmt ab April 2025 die technische Leitung. Der Maschinenbauingenieur hat bereits eine neue Abfüllanlage installiert, die den CO₂-Ausstoß um 610 Tonnen reduziert.

Die Alpirsbacher-Geschäftsführung (von links): Markus Schlör, Moritz Glauner und Carl Glauner.

Die Familienbrauerei Alpirsbacher Klosterbräu hat einen Generationswechsel in der Geschäftsführung eingeleitet. Moritz Glauner, Sohn des Inhabers und Geschäftsführers Carl Glauner, ist seit dem 1. März 2025 Teil der Geschäftsführung und übernimmt ab dem 1. April 2025 die Verantwortung für den Bereich Technik, wie das Unternehmen mitteilte.

„Mit dem Eintritt meines Sohnes Moritz in die Geschäftsführung leiten wir den Generationswechsel in unserem Familienunternehmen ein“, erklärte Carl Glauner in der Mitteilung. Der neue Geschäftsführer ist Maschinenbauingenieur und verantwortet seit 2022 die Produktionsplanung und -steuerung der Brauerei.

Moritz Glauner hat nach Unternehmensangaben bereits die Planung und Umsetzung einer neuen Abfüllanlage geleitet. Die Anlage ging Ende 2024 in Betrieb und soll den Energieverbrauch der Brauerei um 13 Prozent senken. Dies entspreche einer Reduktion von 610 Tonnen CO₂. Zudem verringere sich der Wasserverbrauch um 18 Prozent.

Neben Moritz Glauner bleiben Carl Glauner und Markus Schlör, Geschäftsführer Marketing und Vertrieb, in der Geschäftsführung der Brauerei tätig. Die Brauerei gehört nach eigenen Angaben dem Verband „Die Freien Brauer“ an, einer Vereinigung konzernunabhängiger Familienbrauereien im deutschsprachigen Raum.