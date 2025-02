Mit einer neuen Produktionslinie für Chips will Intersnack seine Kapazitäten in Deutschland ausbauen. Am Standort Wevelinghoven sollen in den nächsten Jahren 250 Millionen Euro in die Erweiterung des bestehenden Werkes fließen.

Die neue Produktionslinie von Intersnack soll auch die Erweiterung der Sortimente ermöglichen. Bildquelle: Getty Images

Steigerung der Nachhaltigkeit, bessere Produktionsprozesse, mehr Kapazitäten: Intersnack stärkt seinen Standort Wevelinghoven mit einer Investition von 250 Millionen Euro. Derzeit werde das Genehmigungsverfahren vorbereitet, heißt es in einer Unternehmensmitteilung. Geplant sind drei Anbauten an das bestehende Gebäude. Jan van den Broek, Managing Director Operations der Intersnack Deutschland, spricht von einer langfristigen und sicheren Zukunft des Standortes: „Wir als einer der Marktführer in der Kategorie Salzige Snacks wollen unser Wachstum der vergangenen Jahre fortschreiben.“

Kern des Ausbaus ist die neue Produktionslinie für Chips. Derzeit laufen in Wevelinghoven unter anderem Funny-frisch-Chips, aber auch „Kessel Chips“ oder „Chio Tortilla Chips“ vom Band. „Ein besonderer Fokus beim Ausbau liegt auf der Steigerung der Nachhaltigkeit durch den Einsatz von State-of-the-Art-Anlagen, dem Ausbau von Photovoltaik, der Erweiterung unserer eigenen Biogasproduktion und der Optimierung unserer Produktionsprozesse“, sagt van den Broek. Die neue Linie soll auch die Erweiterung der Sortimente ermöglichen.

In Wevelinghoven arbeiten mehr als 430 Menschen. Im Zuge der Erweiterung sollen weitere Arbeitsplätze entstehen. Auch die regionale Landwirtschaft profitiere, so van den Broek: Über langfristige Partnerschaften fördere das Unternehmen den bestmöglichen Anbau qualitativ hochwertiger Kartoffeln nah am Werk.