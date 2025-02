Kathrin Lusmöller wechselt vom Brotbäcker Mestemacher zum Waffelbäcker Loacker. Bildquelle: Loacker

Der Süßwarenhersteller Loacker hat Kathrin Lusmöller zur Field Managerin für Deutschland ernannt. Lusmöller verantwortet seit dem 1. Februar den Auf- und Ausbau des CRM-Systems sowie die Führung und Weiterentwicklung der Handelsagentur-Organisation, wie das Unternehmen mitteilte. Ein CRM-System (Customer Relationship Management) unterstützt Unternehmen dabei, ihre Interaktionen und Beziehungen zu Kunden und potenziellen Kunden zu verwalten.

Lusmöller wechselt von der Mestemacher Gruppe zu Loacker. Bei dem Brotproduzenten arbeitete sie seit Anfang 2024 als Verkaufsleiterin Nord und verantwortete die Vertriebsstruktur. Zuvor war sie 15 Jahre bei der Handelsagentur Günther Schmitz tätig, wo sie zunächst im Vertriebsinnendienst arbeitete und später zur Innendienstleiterin aufstieg. 2018 wurde sie dort Gesellschafterin.

„Mit Kathrin Lusmöller gewinnen wir eine erfahrene Vertriebsexpertin, die unser Handelsagentur-Netzwerk gezielt weiterentwickeln und das CRM-System strategisch ausbauen wird“, zitierte das Unternehmen Geschäftsführer Andreas Wilkening.

Loacker produziert Waffeln und Schokolade an zwei Standorten in Südtirol und Osttirol. Das Familienunternehmen vertreibt seine Produkte nach eigenen Angaben in mehr als 100 Ländern.