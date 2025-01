Führungswechsel  - Carsten Horn wird neuer Geschäftsführer der Block Gruppe

Der neue Geschäftsführer Carsten Horn (links) bringt nach Angaben der Block Gruppe mehr als 25 Jahre Führungserfahrung mit. Stephan von Bülow (rechts) geht am 1. März mit 67 Jahren in den Ruhestand. Bildquelle: Block Gruppe

Die Block Gruppe bekommt einen neuen Chef. Der langjährige Vorsitzende der Geschäftsführung, Stephan von Bülow, geht zum 1. März mit 67 Jahren in den Ruhestand, wie das Unternehmen mitteilte. Sein Nachfolger wird Carsten Horn, der die Position des CEO zum 1. Februar übernimmt.

Von Bülow führte die Block Gruppe seit 2003 als Vorsitzender der Geschäftsführung. Bereits 1999 war er in das Unternehmen eingetreten und hatte verschiedene Führungspositionen inne. In seiner Amtszeit wuchs der Umsatz des Unternehmens von 153 Millionen Euro im Jahr 1999 auf rund 500 Millionen Euro im Jahr 2024, wie die Block Gruppe mitteilte. Die Zahl der Betriebe stieg in diesem Zeitraum von 32 auf insgesamt 68 Restaurants und drei Hotels. Unter dem Dach der Block Foods AG stellt die Gruppe außerdem Lebensmittel her.

Von Bülow trieb Expansion ins Ausland voran

Unter der Führung von Bülows expandierte das Unternehmen nach eigenen Angaben unter anderem mit Block House Restaurants ins Ausland. Zudem erweiterte die Gruppe das Fünfsterne-Privathotel Grand Elysée Hamburg und positionierte die Marke Jim Block neu. Neben seiner Tätigkeit für die Block Gruppe engagiert sich von Bülow im Vorstand des Dehoga Bundesverbands sowie als Mitglied des Plenums der Handelskammer Hamburg und im Beirat der Hamburg Messe und Congress.

Unternehmensgründer Eugen Block würdigte die Leistungen des scheidenden Geschäftsführers: „Stephan von Bülow hat die Block Gruppe mit Herz und Verstand geführt. Sein großer Verdienst ist der Aufbau einer in ganz Deutschland bekannten Gastronomie-Marke – sowohl in Bezug auf unsere Restaurants als auch auf den Lebensmitteleinzelhandel“, teilte Block mit.

Der neue Chef Carsten Horn bringt nach Angaben der Block Gruppe mehr als 25 Jahre Erfahrung in Führungsrollen bei Unternehmen wie Tchibo, Cinemaxx, Nordsee und C&A mit. Seine Expertise liege in der Zukunftsausrichtung traditionsreicher Markenunternehmen. „Ich stehe für die Balance von gelebten Werten des Familienunternehmens und der Kreation neuer Konzepte in der wettbewerbsintensiven Gastronomie, Hotellerie und Lebensmitteleinzelhandel“, erklärte der 59-jährige Diplom-Kaufmann laut der Mitteilung. Er wird künftig ein Unternehmen mit 2.700 Mitarbeitern führen.