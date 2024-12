Der Aromahersteller Axxence hat Michael Klamm (Foto) zum Chef seiner US-Tochtergesellschaft ernannt. Der Manager bringt Führungserfahrung in der Chemie- und Aromastoffindustrie mit. Die Ernennung erfolgt kurz nach der Übernahme von Natural Advantage in den USA.

Michael Klamm leitet zukünftig die US-Tochter des Aromaherstellers Axxence. Bildquelle: Axxence

Der deutsche Aromahersteller Axxence hat Michael Klamm zum Chef seiner US-Tochtergesellschaft Axxence Corporation ernannt. Dies teilte das Unternehmen mit. Klamm war zuvor als Senior Vice President bei Symrise tätig, wo er den Einkauf sämtlicher Chemieproduktionsstandorte verantwortete.

„Mit Michael gewinnen wir eine herausragende Persönlichkeit für die Axxence Group Familie und unser Führungsteam“, zitierte das Unternehmen Ron Honing, den Chef der Axxence Group, in der Mitteilung. Klamm bringe mehr als 30 Jahre Führungserfahrung in der Chemie- und Aromastoffindustrie mit, teilte Axxence mit. Seine Karriere startete er bei BASF. Später hatte er Führungspositionen bei Symrise, Renessenz und LyondellBasell inne.

„Die Leitung der Axxence Corporation in dieser dynamischen Wachstumsphase zu übernehmen, erfüllt mich mit Stolz“, sagte Klamm laut der Mitteilung. Die Ernennung erfolge zu einem strategisch wichtigen Zeitpunkt kurz nach der Übernahme von Natural Advantage in den Vereinigten Staaten, teilte das Unternehmen mit.

Axxence stellt nach eigenen Angaben natürliche Aromazutaten für die weltweite Geschmacks- und Duftmittelindustrie her. Das Unternehmen beschäftigt den Angaben zufolge rund 135 Mitarbeiter. Der Hauptsitz befindet sich in Emmerich am Rhein. Zwei Produktionsanlagen betreibt Axxence in der Slowakei. Seit 2021 gehört das Unternehmen mehrheitlich der Capiton-Gruppe mit Sitz in Berlin.