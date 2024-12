Der Fruchtsafthersteller Eckes-Granini hat einen neuen Deutschland-Geschäftsführer gefunden. Guy Tiebackx (Foto) übernimmt ab Januar 2025 die Leitung des Deutschlandgeschäfts. Der 57-jährige Belgier bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Konsumgüterindustrie mit.

Guy Tiebackx wird ab Januar 2025 die Geschäfte des Fruchtsaftherstellers in Deutschland leiten. Bildquelle: Eckes-Granini

Eckes-Granini hat einen neuen Deutschland-Geschäftsführer gefunden. Guy Tiebackx wird ab Januar 2025 die Geschäfte des Fruchtsaftherstellers in Deutschland leiten, wie das Unternehmen mitteilte. Der 57-jährige Belgier folgt auf Kay Fischer, der im Juli 2024 nach knapp zehn Jahren aus dem Unternehmen ausgeschieden war.

Tiebackx bringt mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Konsumgüterindustrie mit. Zuletzt führte er als Vorstandschef das Deutschlandgeschäft von Andros, einem der größten europäischen Unternehmen in der Fruchtverarbeitung. Zuvor arbeitete der Manager in verschiedenen Führungspositionen bei Develey Senf & Feinkost, dem belgischen Konfitüre-Anbieter Materne-Confilux und dem Schokoladenhersteller Kims Chocolate.

Nach dem Ausscheiden von Fischer im Juli 2024 hatte Eckes-Vorstandschef Lars Wagener die Aufgaben des Deutschland-Geschäftsführers übergangsweise übernommen. Fischer hatte das Unternehmen den damaligen Angaben zufolge in gutem Einvernehmen verlassen, um sich einer neuen Herausforderung zu stellen.

„Wir freuen uns darüber, dass wir mit Guy Tiebackx einen erfahrenen Topmanager für Eckes-Granini Deutschland gewinnen konnten“, zitierte das Unternehmen den Vorstandsvorsitzenden Lars Wagener in der Mitteilung. Wagener zeigte sich überzeugt, dass Tiebackx mit seiner Expertise im Bereich fruchthaltiger Lebensmittel das Deutschlandgeschäft durch die aktuell herausfordernden Rahmenbedingungen steuern werde.