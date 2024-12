Getränkeindustrie - Eckes-Granini kauft Konzentrateproduzent Wolfgang Jobmann

Fruchtsäfte sind in Deutschland beliebt bei Verbrauchern, doch der Konsum war zuletzt rückläufig. Bildquelle: Getty Images

Eckes-Granini hat 100 Prozent der Anteile an Wolfgang Jobmann übernommen, einem Spezialisten für Fruchtsaftkonzentrate mit Sitz in Reinbek bei Hamburg. Unter der Führung von Geschäftsführer Gerd Gründahl agiere Wolfgang Jobmann strategisch und operativ eigenständig am Markt, teilte Eckes-Granini weiter mit. Organisatorische Änderungen seien nicht vorgesehen. Den Kaufpreis gab Eckes-Granini nicht bekannt.

Wolfgang Jobmann ist in der Getränkebranche vor allem bekannt für seine Marken Oranka und Frisco, unter denen es diverse Konzentrate für Fruchtsäfte, -nektare und Erfrischungsgetränke vertreibt. Das Unternehmen bietet seinen Kunden Komplettlösungen an, die Produktentwicklung, Einkauf, Herstellung, Produktsicherheit, Hygiene-Garantie und Qualitätssicherung umfassen.

Der Fruchtsafthersteller Eckes-Granini zählt mit einem Umsatz von 917 Millionen Euro und einer Belegschaft von rund 1.700 Mitarbeitern im Jahr 2022 zu den Branchenschwergewichten. Allerdings musste der Konzern aus Rheinland-Pfalz 2022 einen Gewinneinbruch hinnehmen: Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) sank von 55 Millionen Euro im Jahr 2021 auf nur noch rund 2 Millionen Euro 2022. Aktuellere Zahlen sind nicht verfügbar.

Fruchtsäfte sind in Deutschland beliebt bei den Verbrauchern. Doch zuletzt war der Konsum deutlich gesunken, während Hersteller mit steigenden Kosten zu kämpfen haben.