Konjunktur-Umfrage - Mittelstand meldet schlechteste Geschäftslage seit Corona-Krise

Großbritannien

Lidl und Aldi eröffnen zehn neue Filialen

Die deutschen Discounter Lidl und Aldi haben in Großbritannien am 5. Dezember insgesamt zehn neue Filialen eröffnet. Lidl plant bis 2026 rund 50 weitere Standorte. Aldi investiert 800 Millionen Pfund in den Ausbau seiner Präsenz auf der Insel.