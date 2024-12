Nigeria

JBS investiert 2,5 Milliarden Dollar

Der brasilianische Fleischkonzern JBS plant den Bau von sechs Fabriken in Nigeria. Das Unternehmen will in den kommenden fünf Jahren 2,5 Milliarden US-Dollar in dem afrikanischen Land investieren. Damit reagiert JBS auf die hohe Ernährungsunsicherheit in Afrikas bevölkerungsreichstem Land.