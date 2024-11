Martin Deutsch (Foto) ist neuer Geschäftsführender Vorstand der Winzergemeinschaft Franken (GWF). Der erfahrene Getränkeexperte wechselt vom Bier- ins Weinsegment. Er will die Bekanntheit der fränkischen Weine steigern und ihre Präsenz im Handel ausbauen.

Getränkeprofi mit neuer Funktion: Martin Deutsch lenkt als Geschäftsführender Vorstand die größte fränkische Winzergenossenschaft. Bildquelle: GWF

Die Winzergemeinschaft Franken (GWF) hat Martin Deutsch (Foto) zum neuen Geschäftsführenden Vorstand ernannt. Der Diplomökonom und Braumeister trat seine Position bereits an.

Deutsch war zuletzt Chef des Einbecker Brauhauses

Deutsch verfügt über langjährige Erfahrung in der Getränkebranche. Zuletzt leitete er als Alleinvorstand das Einbecker Brauhaus. Zuvor arbeitete er in verschiedenen Bereichen der Getränkeindustrie, darunter im Mineralwasser- und Erfrischungsgetränkesegment.

„Ich treffe auf ein starkes Team aus erfahrenen Machern und jungen, innovativen Kolleginnen und Kollegen, die Hand in Hand für das gemeinsame Ziel arbeiten.“ So lässt sich Martin Deutsch zitieren. Er kündigte an, er wolle die Bekanntheit der Weine der Mitglieder steigern und diese flächendeckend im Handel platzieren.

Winzergemeinschaft zählt zu Deutschlands Größten

Die 1959 gegründete Winzergemeinschaft Franken gehört nach eigenen Angaben zu den sechs größten Winzergenossenschaften Deutschlands. Sie vereint über 2.100 Winzer, die auf mehr als 1.200 Hektar Rebfläche Wein anbauen. Das Sortiment umfasst neben Silvaner im Bocksbeutel alle gängigen fränkischen Rebsorten.