Umstrukturierung bei Midsona: Britta Bade wird neue Marketingleiterin des Bio-Unternehmens. Bildquelle: Midsona Deutschland

Das Bio-Unternehmen Midsona Deutschland hat Britta Bade (Foto) zur neuen Marketingleiterin ernannt. Sie berichtet in ihrer Position als Head of Marketing direkt an den Midsona Northern Europe CEO Heiko Hintze. Das teilt das Unternehmen mit.

Markenführung rückt stärker in den Fokus

Bade wechselt von der Nutrisun zu Midsona. Bei ihrem bisherigen Arbeitgeber verantwortete sie mehrere Jahre das Marketing. Die neue Marketingchefin verfügt nach Unternehmensangaben über Erfahrungen in den Bereichen Markenführung, Brand- und Produktmanagement sowie Produktentwicklung und Qualitätssicherung.

Mit dem Führungswechsel geht eine Umstrukturierung des Marketingbereichs einher. Midsona Deutschland passt die Marketingstruktur an die der Midsona Group an.

Den Angaben zufolge rückt künftig die Markenführung stärker in den Fokus. Das Marketing gliedert sich nun in die Abteilungen Brand Management Food, Brand Management Health & Beauty, Content & Communication sowie Trade Marketing. Jede dieser Abteilungen erhält einen eigenen Team Lead, der direkt an Bade berichtet.