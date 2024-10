Der Fruchtkonzern Westfalia Fruit ernennt Chris Bush (Foto) zum neuen Group CEO. Bush bringt fast 40 Jahre Erfahrung im Lebensmitteleinzelhandel mit. Das Unternehmen ist in 17 Ländern aktiv und bezeichnet sich als führenden Anbieter von Frischwaren, insbesondere Avocados.

Neuer CEO für Westfalia Fruit: Chris Bush arbeitete bereits für den britischen Einzelhändler Tesco. Bildquelle: Westfalia Fruit

Der Fruchtkonzern Westfalia Fruit ernennt Chris Bush (Foto) zum neuen Group CEO. Bush tritt sein Amt am 28. Oktober 2024 an, wie Westfalia Fruit mitteilte. Er folgt auf Rian du Toit, der in seine vorherige Position als Group CFO zurückkehrt.

Bush bringt fast 40 Jahre Erfahrung im Lebensmitteleinzelhandel mit. Zuletzt leitete er als Divisions-CEO die Geschäfte der DFI Retail Group in Südostasien. Davor arbeitete Bush 32 Jahre lang für den britischen Einzelhändler Tesco, unter anderem als Managing Director für Großbritannien.

„Nach einem umfassenden, globalen Suchprozess freut sich der Vorstand, Herrn Bush als unseren neuen Group Chief Executive begrüßen zu dürfen“, erklärte Dr. Khotso Mokhele, Aufsichtsratsvorsitzender von Westfalia Fruit und der Muttergesellschaft Hans Merensky Holdings.

Bush setzt auf Innovation und Nachhaltigkeit

Bush selbst äußerte sich zu seiner Ernennung: „Ich fühle mich geehrt und freue mich zugleich, einem Unternehmen beizutreten, das sich so eindeutig Innovation, Produktqualität und Nachhaltigkeit verschrieben hat.“ Er wolle das Wachstumspotenzial des Unternehmens maximieren und nachhaltigen, langfristigen Erfolg aufbauen.

Westfalia Fruit ist nach eigenen Angaben in 17 Ländern auf fünf Kontinenten aktiv. Das Unternehmen bezeichnet sich als führenden Anbieter von Frischwaren und verarbeiteten Fertigprodukten, insbesondere im Bereich Avocados. Westfalia Fruit betreibt eine vertikal integrierte Lieferkette vom Anbau bis zum Vertrieb und verfügt über ein eigenes Forschungsinstitut für subtropische Früchte.